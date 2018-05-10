Узбекскую певицу Райхон Ганиеву не пустили в США

Это связано с нарушением законодательства Штатов - в 2009 году она вместе с другими артистами спела для соотечественников, а это разрешено только по рабочей визе.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Певице из Узбекистана Райхон Ганиевой отказали в американской визе из-за нарушения американского законодательства в прошлом. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

"К большому сожалению, я не смогу присутствовать на концерте 12 мая, в связи с отказом в визе. В 2009 году, будучи в Америке, нас попросили спеть для наших соотечественников. Мы не знали, что это можно делать только по рабочей визе. Так как мы пели безвозмездно. Мы хотели порадовать наших? родных. К сожалению, это посчитали правонарушением и причиной отказа в визе. Я желаю всем нашим соотечественникам любви и счастья. Желаю @ziyodaqobilova @_shohruhhon_ удачи и успехов", — написала Райхон Ганиева.

Существует два вида рабочих виз в США — Н1В и Н2В, второй запрещает в дальнейшем претендовать на Green Card. Процесс их получения сходен, визы выдают по результатам собеседования в посольстве. Среди основных требований к желающим попасть в Америке — знание английского языка и наличие работодателя в Штатах.

Райхон Ганиева — узбекская актриса и певица, заслуженная певица Республики Узбекистан. Считается самой влиятельной певицей страны.