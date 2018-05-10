В Ташкенте ждут китайцев для обсуждения инициативы "Один пояс, один путь"

Международная конференция пройдет 14 мая, ее организуют Шанхайская академия общественных наук и узбекский Институт стратегических и межрегиональных исследований.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Международная конференция "Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь" пройдет в Ташкенте 14 мая. Об этом сообщает информационное агентство "Жахон".

"Организаторами данного мероприятия являются Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Шанхайская академия общественных наук совместно с Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан",- уточняется в сообщении.

Основная цель мероприятия — обсуждение перспектив развития двусторонних отношений в рамках указанной инициативы. В нем примут участие эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.

"Один пояс и один путь" — предложение Китайской Народной Республики по объединению "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Его выдвинули в 2013 году.