23:20 10 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Города мира. Шанхай

В Ташкенте ждут китайцев для обсуждения инициативы "Один пояс, один путь"

© Sputnik / Александр Вильф
В мире
Получить короткую ссылку
13120

Международная конференция пройдет 14 мая, ее организуют Шанхайская академия общественных наук и узбекский Институт стратегических и межрегиональных исследований.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Международная конференция "Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь" пройдет в Ташкенте 14 мая. Об этом сообщает информационное агентство "Жахон".

"Организаторами данного мероприятия являются Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Шанхайская академия общественных наук совместно с Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан",- уточняется в сообщении.

Основная цель мероприятия — обсуждение перспектив развития двусторонних отношений в рамках указанной инициативы. В нем примут участие эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.

"Один пояс и один путь" — предложение Китайской Народной Республики по объединению "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Его выдвинули в 2013 году.

По теме

Узбеки обсудили с дипломатами из КНР грядущую встречу секретарей ШОС
Главы МИД Узбекистана и Китая провели совещание в Пекине
Карнеев: Китай послужит примером для элит стран Центральной Азии
Теги:
Конференция, Шелковый путь, Китай, Дипломатия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Руки с мобильными телефонами, архивное фото
    Мобильная регистрация

    В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.

  • Люди недели: Эдуард Агаджанян
    Указ номер один

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал свой первый указ, назначив руководителя администрации главы кабмина.

  • Ленточки в цветах латвийского флага
    Флаг как провокация

    Соцсети обсуждают поведение полицейских, которые 9 мая предупредили некоего рижанина о том, что лента цвета латышского флага может быть расценена как провокация.

  • Роландас Паксас
    Политическая реабилитация

    Правительство Литвы одобрило поправки к Конституции, позволяющие экс-президенту Роландасу Паксасу снова баллотироваться на пост главы государства.

  • Президент Игорь Додон
    Новый статус

    Молдова может стать первой страной, которая получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, заявил президент республики Игорь Додон.

  • Памятник бойцам 305-й штурмовой авиационной дивизии в Раквере
    Осквернение памяти

    В эстонском Раквере во второй раз за месяц осквернили памятник советским воинам, павшим при освобождении города в 1944 году.

  • Встреча президента РЮО с главой ЛНР
    Визит президента

    Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым прибыла в Луганскую народную республику.

  • Отель Ramada plaza в Астане
    Со всеми удобствами

    Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель со SPA и рестораном, рассказал официальный представитель МВД Казахстана.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Дело о ТЭЦ

    Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности для проведения разбирательства по ТЭЦ, заявили в парламенте.

  • Руки с мобильными телефонами, архивное фото
    Мобильная регистрация

    В Таджикистане введут обязательную регистрацию уникальных идентификационных номеров (IMEI) мобильных телефонов в Едином госреестре.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Снайпер на огневой позиции в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Наступил мир: вывод боевиков из лагеря палестинских беженцев Ярмук
Барханный кот попал в объектив ловушки
Король пустыни: скрытая камера сняла ночные похождения барханного кота
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054