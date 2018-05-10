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Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре

Sputnik / Сергей Пятаков
В мире
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В своем Twitter-аккаунте президент США отметил, что долгожданная встреча будет иметь большое значение для мира во всем мире.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре.

"Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всем мире", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

​Накануне по итогам визита в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео Трамп сообщил, что место и время встречи с Ким Чен Ыном определены.

Президенты Узбекистана и США - Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев и Трамп проведут личную встречу 16 мая
Ранее  на встрече в Северо-Восточном Китае лидер КНДР заявил, что ждет от США прекращения враждебной политики в отношении своей страны, тогда он откажется от ядерного оружия.

В конце апреля лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын в результате саммита достигли подписали декларацию, согласно которой между странами достигнуты договоренности, направленные на установление мира на Корейском полуострове.

Теги:
ядерное оружие, переговоры, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, КНДР, США, Северная Корея



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