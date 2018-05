Facebook начал реорганизацию после скандала с утечкой данных пользователей

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Facebook готовится осуществить масштабную реорганизацию после скандала с утечкой данных миллионов пользователей соцсети, сообщает издание Business Insider.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Instagram собирается платить пользователям за контент

По данным издания, реорганизованный Facebook будет развиваться по трем направлениям. Первое (приложения) будет возглавлять Крис Кокс и в его состав войдут Facebook, WhatsApp, Instagram. Развитием новых платформ и инфраструктур будет руководить Майк Шрепфер, это направление будет отвечать за новые и экспериментальные проекты, такие, как дополненная реальность, виртуальная реальность и искусственный интеллект.

Третье направление (основные продуктовые сервисы) окажется под руководством Хавьера Оливана и будет отвечать за рекламу, аналитику, развитие и управление продуктами.

Помимо этого, в совет директоров компании ввели Джеффри Циентса, который руководил национальным экономическим советом при американском президенте Бараке Обаме, а ныне является гендиректором инвестиционной компании Cranemere, сообщает издание.

Представитель Facebook подтвердил изданию сообщения о реорганизации.

Photo: Courtesy of Andrey Masalovich Масалович: позиция Facebook сейчас плачевная

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте текущего года. Тогда газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США, во время его предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети. Преподаватель Кембриджского университета Александр Коган заявил, что через созданное им приложение на платформе соцсети "This is your digital life" передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. В апреле Facebook сообщил, что Cambridge Analytica ошибочно были переданы данные 87 миллионов ее пользователей, в основном из США.