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Флаги Кыргызстана и Узбекистана

МИД опубликовал правила для выезжающих в Кыргызстан

© Правительство Кыргызской республики
В мире
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Граждан, пересекающих границу, просят проходить процедуру регистрации в течение 5 дней, за нарушение полагается штраф.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел опубликовало сообщение "Вниманию граждан Республики Узбекистан, посещающих Кыргызстан".

"В соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики №689 "О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызстана" от 19 декабря 2016 года иностранцы, в том числе граждане Республики Узбекистан, обязаны осуществить процедуру регистрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента пересечения государственной границы Кыргызской Республики", — говорится в обращении.

За нарушение полагается штраф в 10 тысяч сомов, эта сумма установлена в соответствии с законом Кыргызской Республики.

Более подробную информацию можно получить по телефону консульского отдела посольства +996 (312) 986-296 либо на сайте учреждения.

В начале мая Узбекистан и Кыргызстан также договорились об открытии новых пропускных пунктов на границе. Это сделано в целях создания более благоприятных условий для жителей приграничных пунктов обеих стран.

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Теги:
въезд, МИД Узбекистана, Кыргызстан, Узбекистан, Дипломатия



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