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Спецдокладчик ООН оценит независимость судей и адвокатов в Узбекистане

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Правительство республики планирует пригласить специалиста до конца года, это связано с переменами в судебной системе государства.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Узбекистан намерен до конца года пригласить спецдокладчика Организации Объединенных Наций (ООН) для оценки состояния национальной судебной системы и независимости судей и адвокатов в республике, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Девятого мая заслушан доклад делегации Узбекистана, в рамках которого заместитель министра юстиции Махмуд Истамов отдельно остановился на вопросах реформирования судебной системы", — уточняется на сайте.

Замглавы ведомства напомнил, что в 2017 году в республике провели конституционную реформу, которая предполагает замену Высшей квалификационной комиссии по отбору судей на Высший судейский совет. Этому органу придали конституционный статус.

Узбекские милиционеры
AP Photo / Mikhail Metzel
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Также власти республики в прошлом году установили бессрочный период пребывания в должности судей, а предельный возраст для этой работы сегодня составляет 65 лет для судей всех органов, помимо Верховного суда. Последние могут работать до 70 лет.

Реформирование осуществлялось в том числе с учетом ряда рекомендаций европейских стран — Испании, Норвегии и Финляндии. Министерство юстиции стремится соответствовать международным стандартам.

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Теги:
реформа, суд, ООН, Узбекистан, Судебная власть



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