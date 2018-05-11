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Юлия Самойлова

Юлия Самойлова не попала в финал "Евровидения"

vk.com/clubjuliasamoilova
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Певица назвала участие в конкурсе незабываемым опытом и поблагодарила свою команду.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Участница от России певица Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения" по результатам голосования, сообщает РИА Новости.

"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце", — приводит агентство заявление артистки.

Она также поблагодарила свою команду и отметила, что за две недели они стали "как большая семья".

По итогам голосования в финал песенного конкурса в этом году выходят Сербия, Молдавия, Австралия, Венгрия, Словения, Швеция, Норвегия и Украина.

Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
© Sputnik / Виталий Залесский
Победа в конкурсе "Евровидение" досталась певцу из Португалии

Кроме того, в Лиссабоне выступят Эстония, Кипр, Австрия, Литва, Чехия, Израиль, Албания, Болгария, Ирландия и Финляндия.

Лучшими выступлениями на конкурсе от России на "Евровидении" считаются выходы в 2000, 2006, 2008, 2012 и 2015 годах, когда на конкурс ездили Алсу, Дима Билан, ансамбль "Бурановские бабушки" и Полина Гагарина. В 2008 году Билан с песней Believe набрал 272 балла и стал победителем конкурса.

В 1996 году Россия единственный раз не прошла отборочный тур. Тогда в Осло должен был поехать Андрей Косинский с песней "Я — это я", но не смог набрать нужное количество баллов. В 1998 году страну не допустили к участию из-за низкого среднего балла прошлых лет.

Худшие выступления приходятся на 1995, 1997, 2005 и 2011 годы. Тогда от России пели Филипп Киркоров (17-е место), Алла Пугачева (15-е место), Наталья Подольская (15-е место) и Алексей Воробьев (16-е место).

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Теги:
финал, евровидение, Конкурс, Лиссабон, Музыкальное событие



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