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Президенты Узбекистана и США - Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп

Около 80 узбекских журналистов осветят визит Шавката Мирзиёева в США

© Пресс-служба президента Узбекистана
В мире
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Подробную информацию и медиаматериалы в различных форматах представит пресс-служба президента.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США осветят около 80 представителей средств массовой информации республики, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов.

"Для освещения визита привлечены около 80 представителей СМИ Узбекистана. Также в ходе визита пресс-служба президента будет предоставлять подробную информацию, медиаматериалы. По всем вопросам можно писать на электронную почту presidents_office@press-service.uz, либо отправлять сообщения на этой странице", — написал Алламжонов.

Шавкат Мирзиёев посетит США с 15 по 17 мая, он намерен договориться с Дональдом Трампом об инвестициях, вопросах безопасности в Центральной Азии и экономическом сотрудничестве. На сайте Белого дома визит уже назвали историческим.

Трамп пригласил Мирзиёева в ходе телефонного разговора в декабре 2017 года. В марте в своем послании к президенту Узбекистана он сообщил, что с "нетерпением" ждет встречи. Лидеры двух государств впервые встретились в мае 2017 года на саммите в Эр-Рияде.

По итогам визита стороны предполагают принять совместное заявление "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

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Теги:
государственный визит, СМИ, Узбекистан, США, Дипломатия



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