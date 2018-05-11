Дмитрия Рогозина могут назначить полпредом президента в ЦФО

В мае он не вошел в обновленный состав правительства, на должность вице-премьера по ОПК назначили Юрия Борисова.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Экс-зампредседателя правительства России по оборонно-промышленному комплексу Дмитрия Рогозина могут назначить полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, сообщает газета "Коммерсантъ".

Ранее в мае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не назвал Рогозина в списке своих заместителей. На должность зампреда по ОПК он предложил заместителя министра обороны Юрия Борисова.

© Sputnik / Екатерина Штукина Медведев назвал кандидатов в новый кабмин

Дмитрий Рогозин — дипломат, российский государственный деятель. С 2011 года занимал должность заместителя председателя Российской Федерации, входил в наблюдательный совет государственной корпорации "Роскосмос" и наблюдательный совет Фонда перспективных исследований, а также морской коллегии при правительстве РФ. До 2006 года работал председателем партии "Родина", в 2008-2011 годах — представителем России при НАТО, чрезвычайным и полномочным послом России.

В январе 2012 года президент Медведев назначил Рогозина председателем военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. В сентябре 2014 года комиссия получила статус "при президенте РФ".

Состав правительства Российской Федерации меняется в мае в связи с вступлением в должность президента Владимира Путина. Кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра Путин внес на утверждение в Госдуму, а тот, в свою очередь, на этой неделе обозначил цели нового правительства и кандидатуры членов кабмина.