Международный лагерь для инфицированных ВИЧ детей откроется в Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Международный лагерь для инфицированных ВИЧ детей откроется летом этого года на побережье курортного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

"Мы попросили ЮНИСЕФ поддержать идею о проведении в 2018 году международного летнего лагеря для детей, живущих с ВИЧ, и получили согласие", — цитирует пресс-центр директора республиканского центра "СПИД" Улана Кадырбекова.

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По его словам, уже достигнута предварительная договоренность с международными партнерами о том, что в лагере, окончательные сроки открытия которого сейчас согласовываются, пройдут специальное обучение постоянно работающие с больными детьми и подростками, а также их родителями врачи-педиатры, психологи и социологи.

Организаторы планируют пригласить в качестве тренеров полтора десятка экспертов международного уровня по этой проблеме из США, Германии, России и Украины. В международном лагере, по их предварительным подсчетам, за летний сезон смогут отдохнуть и поправить здоровье более 170 инфицированных ВИЧ детей из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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В лагере им будет предоставлена возможность "осознанно придерживаться" необходимого курса терапии. "Необходимо подготовить подростковую психику к тому, что ВИЧ — инфекционное заболевание, которое в настоящее время пока неизлечимо, но при приеме препаратов имеется реальная возможность продлить продолжительность жизни без ограничений ее в качестве", — отмечается в сообщении пресс-центра Минздрава.

В Кыргызстане в настоящее время зарегистрированы 7,66 тысячи ВИЧ-инфицированных, в том числе 600 детей.