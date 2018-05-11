Глава ФАО да Силва призвал страны ЦА искоренить голод до 2030 года

Это обязательство, считающееся целью устойчивого развития, приняло на себя мировое сообщество.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва в своей статье призвал страны Центральной Азии до 2030 года искоренить голод.

По его словам, такое же обязательство приняло на себя все мировое сообщество, это одна из целей повестки дня на ближайшие 12 лет. Страны Европы и Центральной Азии на верном пути, и большинство добилось серьезных успехов в сокращении доли населения, страдающего от голода, но подобные вопросы по-прежнему актуальны, считает глава ФАО.

При этом да Силва подчеркивает, что достичь этой цели будет непросто, но возможно.

Многие страны вынуждены бороться с "тройным бременем" — недоеданием, дефицитом важных микроэлементов, а также ожирением и избыточным весом.

Ранее сообщалось, что доля населения, страдающего от недоедания в Узбекистане, по данным на 2016 год, составляла всего 6,3%, то есть 1,9 миллиона человек. Проблемы со здоровьем имеют 16,5% населения Центральной Азии и 14,4% в Узбекистане.