16:05 11 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 36°C
Прямой эфир
Поиск
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва

Глава ФАО да Силва призвал страны ЦА искоренить голод до 2030 года

© Flickr / FAO Europe and Central Asia
В мире
Получить короткую ссылку
36 0 0

Это обязательство, считающееся целью устойчивого развития, приняло на себя мировое сообщество.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва в своей статье призвал страны Центральной Азии до 2030 года искоренить голод.

По его словам, такое же обязательство приняло на себя все мировое сообщество, это одна из целей повестки дня на ближайшие 12 лет. Страны Европы и Центральной Азии на верном пути, и большинство добилось серьезных успехов в сокращении доли населения, страдающего от голода, но подобные вопросы по-прежнему актуальны, считает глава ФАО.

При этом да Силва подчеркивает, что достичь этой цели будет непросто, но возможно.

Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в Центральной Азии

Многие страны вынуждены бороться с "тройным бременем" — недоеданием, дефицитом важных микроэлементов, а также ожирением и избыточным весом.

Ранее сообщалось, что доля населения, страдающего от недоедания в Узбекистане, по данным на 2016 год, составляла всего 6,3%, то есть 1,9 миллиона человек. Проблемы со здоровьем имеют 16,5% населения Центральной Азии и 14,4% в Узбекистане.

Теги:
голод, ООН, Центральная Азия, Социальные проблемы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, архивное фото
    "Зеленый" район

    Толебийский район Южно-Казахстанской области, где проживают около 120 тысяч человек, в ближайшие пять лет планирует полностью обеспечить себя "зеленой" электроэнергией.

  • Председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан во время выступления на международной конференции по случаю 25-летия национальной валюты
    Повод для гордости

    Председатель Национального банка Швейцарии заявил, что кыргызстанцы имеют все основания гордиться своей валютой.

  • Инвестиции
    Вода и туризм

    Саудовская Аравия хочет инвестировать в проекты Таджикистана - в Душанбе прошел инвестиционный форум с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

  • Инчукалнское газохранилище
    В шаге от кризиса

    В Латвии в прошедшем отопительном сезоне едва не наступил энергетический кризис, заявил председатель правления Latvijas gaze.

  • Ребенок пьет лимонад, архивное фото
    Недетский напиток

    В Сейме Литвы предложили запретить продажу "детского шампанского" и других продуктов, которые похожи на алкоголь.

  • Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
    Дружба дружбой…

    Отношения между Молдовой и Румынией находятся на историческом максимуме, однако объедение двух стран исключено, заявил премьер Павел Филип.

  • Паспорт США
    "Правильный" паспорт

    Кому в Эстонии хотят разрешить иметь двойное гражданство? Депутаты парламента выступили с инициативой внести поправки в законодательство.

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, архивное фото
    "Зеленый" район

    Толебийский район Южно-Казахстанской области, где проживают около 120 тысяч человек, в ближайшие пять лет планирует полностью обеспечить себя "зеленой" электроэнергией.

  • Председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан во время выступления на международной конференции по случаю 25-летия национальной валюты
    Повод для гордости

    Председатель Национального банка Швейцарии заявил, что кыргызстанцы имеют все основания гордиться своей валютой.

  • Инвестиции
    Вода и туризм

    Саудовская Аравия хочет инвестировать в проекты Таджикистана - в Душанбе прошел инвестиционный форум с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Снайпер на огневой позиции в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Наступил мир: вывод боевиков из лагеря палестинских беженцев Ярмук
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент играет в хоккей: Путин забил пять шайб в Ночной лиге в Сочи
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054