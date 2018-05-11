Байкеры из клуба "Ночные волки" возложили цветы к Вечному огню в Бишкеке

Теперь "Ночные волки" отправятся в Узбекистан, Иран и Азербайджан почтить память участников Второй мировой войны.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Мотоциклисты из российского байкерского клуба "Ночные волки" в пятницу возложили цветы к Вечному огню в столице Кыргызстана.

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"Низкий поклон ветеранам за победу, которую они для нас завоевали. Наша цель — почтить память героев Великой Отечественной войны", — заявил один из мотоциклистов, Виталий Падалкин, журналистам.

В республику байкеры прибыли в рамках мотопробега, приуроченного к 75-летию Тегеранской конференции, в ходе которой в годы Второй мировой войны лидеры союзных стран (Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт) приняли решение об открытии "второго фронта" в Европе.

Группа из трех человек уже проехала по территории России и Казахстана, после Кыргызстана они продолжат свой путь в Азербайджан через Узбекистан и Иран.

"Проедем более 10 тысяч километров. Трудно это или нет — неважно. Наши деды, голодные и замерзшие, под бомбежками дошли до Берлина. Если не сохраним эту память, то мы не уважаем свою страну, культуру и традиции" — сказал Падалкин, передает корреспондент РИА Новости.

В Бишкеке мотопробег встречали ветераны войны, представители посольства России, духовенства, члены местного мотосообщества и десятки обычных граждан. "Тут такое гостеприимство, что даже уезжать не хочется", — поблагодарил за торжественную встречу мотоциклист.

На фронт во время Второй мировой войны ушли свыше 300 тысяч солдат и офицеров-кыргызстанцев, то есть каждый шестой житель Кыргызстана, из них 95 тысяч не вернулись. Около 100 воинов-кыргызстанцев прижизненно или посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Из граждан Кыргызстана и Казахстана была сформирована восьмая гвардейская Панфиловская дивизия, бойцы которой прославились под Москвой.