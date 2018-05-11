Третий — лишний: Путин против продления президентских полномочий

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал предложение правительства Чечни о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков, сообщает газета "Коммерсантъ".

По словам Пескова, это конституционный вопрос и президент его не рассматривает. Также он указал, что Путин не раз обозначал свою позицию по этому вопросу.

С идеей продлить срок полномочий Путина до 2030 года накануне выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. Парламент республики предложил внести соответствующую поправку в Конституцию Российской Федерации.

Напомним, что в мае в Москве прошла инаугурация президента Владимира Путина. Его избрали в марте 2018 года с результатом 76,69% голосов при явке в 68%. Он избран на второй или четвертый срок подряд, если учитывать его президентские сроки с 2000 по 2008 год.