Израиль уничтожил "Панцирь-С1" в Сирии из-за небоевого состояния

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1", принадлежащий сирийской армии, из-за его низкой боевой готовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова.

По его словам, такой вывод можно сделать из обстоятельств ситуации. Удар был на 70 ракет, нацеливались они на системы ПВО. При этом видно, что был уничтожен именно "Панцирь-С".

Ракету применили малогабаритную с дальностью около 25 километров — практически противотанковую. Экипаж стоял рядом с установкой и не применял оружие. Если бы ЗРПК находился в состоянии боевой готовности, то сбил бы эту ракету, считает Сивков.

Ранее сообщалось об уничтожении 48 взрывоопасных предметов в Южной Осетии. Среди них — артиллерийские снаряды, ракеты РЗСО "Смерч", выстрелы гранатометов и ручные гранаты. Их обнаружили и ликвидировали специалисты центра по проведению спасательных операций "Лидер".

"Панцирь-С1" — это самоходный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для наземного и морского базирования. Основная цель такого оружия — прикрытие военных и гражданских зданий и других объектов от нападения с воздуха.