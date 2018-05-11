Банк "Ипак Йули" совместно с Visa разыграли билеты на FIFA 2018

Главный приз акции включает в себя авиаперелет, двухместное проживание в четырехзвездочном отеле и два билета.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Узбекистанский банк "Ипак Йули" совместно с компанией Visa подвели итоги акции "На чемпионат мира по футболу FIFA 2018", сообщается на сайте банка.

В конкурсе приняли участие более четырех тысяч держателей карт Visa Electron, Classic, Exchange, Gold и Platinum. Победительницей стала Анна Чернышевская — одна из 16 участников, случайно отобранных сервисом Random.org.

Главный приз акции включает в себя, кроме двух билетов на матч Чемпионата мира по футболу, авиаперелет, проживание в четырехзвездочном отеле на 5 дней и 4 ночи с ежедневным завтраком, предоплаченную карту Visa, а также сувенирную продукцию.

Нодир Рустамов, Жасур Закиров, Ботирали Матмусаев, которые заняли второе, третье и четвертые места получили подарочные сертификаты.

Они смогут приобрести в магазине Adidas продукцию на сумму от одного от трех миллионов сумов.

Банк "Ипак Йули" — крупная кредитная организация, считается членом платежной системы VISA International c 2006 года.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане матчи чемпионата мира по футболу покажут в прямом эфире. Транслировать игры 32 национальных сборных будут телеканалы UZREPORT TV и FUTBOL TV.

Чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.