Lamborghini папы Франциска продан за 715 тысяч евро на аукционе

Суперкар главы Римско-католической церкви продали в четыре раза дороже его обычной стоимости.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Подаренный папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini Huracan был продан в субботу на аукционе Sotheby`s в Монако за 715 тысяч евро.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на католический благотворительный фонд "Помощь страдающей церкви", эти деньги пойдут на проекты милосердия.

Указывается, что вырученные от продажи деньги теперь будут переданы на реализацию сразу трех проектов.

Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.

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В ноябре прошлого года в Ватикане понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, и расписался фломастером на его капоте.

Тогда же было объявлено, что суперкар будет продан на торгах Sotheby`s, а вся выручка от его продажи пойдет на благотворительность. При этом глава Римско-католической церкви заранее распорядился о том, как использовать эти средства.