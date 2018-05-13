В Иране казнят боевиков, причастных к ИГ

Седьмого июня 2017 года группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Суд в Иране приговорил шесть боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), обвиняемых в атаках 2017 года в Тегеране, к смертной казни. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на агентство IRNA.

По закону обвиняемые смогут подать апелляцию на приговор в течение 20 дней.

Седьмого июня 2017 года группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв.

В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой.

У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.