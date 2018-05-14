Узбекистан установил минимальную экспортную цену на черешню

Эксперты пришли к мнению, что минимальная экспортная цена должна составить четыре доллара за килограмм.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекские компании-экспортеры пришли к единому мнению по экспортным ценам на черешню, сообщает пресс-служба холдинга "Узбекозиковкатхолдинг".

"В результате совместной кропотливой работы все стороны пришли к единому мнению, что минимальная экспортная цена на черешню урожая этого года должна быть $4 за килограмм. Такая стоимость актуальна для ближайших традиционных рынков и позволит сохранить сбыт, сложившийся в предыдущие годы в странах СНГ", — говорится в пресс-релизе.

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Эта цифра сможет приблизить стоимость узбекской черешни к мировой, считают эксперты. Качество и экологичность узбекских ягод не вызывают сомнений у покупателей за рубежом. Основные цели экспортеров в Узбекистане — стабильный единый результат по отгрузке всеми экспортерами продукции и оперативная координация логистической экспортной сети.

На сегодня Узбекистан занимает пятое место в мире по производству черешни — 100 тысяч тонн в год.

Кроме того, по экспорту сушеного персика республика занимает второе место, свежего абрикоса — четвертое, капусты и изюма — девятое, винограда и персика — десятое, сливы — седьмое.