Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыли в Керчи

На объекте предусмотрели четыре остановки общественного транспорта и тротуар для пешеходов.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту, там предусмотрены тротуар для пешеходов и четыре остановки общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

Ширина тротуара составляет 2,25 метра, путепровод обеспечит транспортную связь между центром города и микрорайоном Аршинцево. Всего длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он соединяет Крым с Краснодарским краем и считается самым протяженным в России.

Изначально власти планировали запустить движение автомобилей по мосту в декабре 2018 года, но строители заявили, что идут с опережением графика и готовы открыть движение уже в мае.

Строительство Крымского моста продолжается с марта 2014 года, за работы отвечает компания "Стройгазмонтаж". В ноябре-декабре 2017 года в России провели голосование за название моста, в итоге жители выбрали "Крымский мост".