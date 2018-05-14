Узбекистан вышел в финал международного футбольного турнира для детей-сирот

Команда сыграла со счетом 1:0 с Непалом, следующая игра намечена на среду. Спортсмены проявили истинный узбекских дух и волю.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Команда Узбекистана вышла в финал международного футбольного турнира для детей-сирот, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан.

Спортсмены обыграли команду Бурунди со счетом 1:0, следующая игра намечена на среду, 16 мая. В этот день они сыграют с командой Пакистана. В воскресенье узбекские спортсмены также выиграли в игре с Непалом.

По словам генерального консула Посольства Узбекистана в России Мехриддина Хайриддинова, воспитанники детских домов проявили истинный героизм на зеленом поле, настоящий узбекский дух и волю. Среди участников команды — подростки от 14 до 17 лет. Кульминацию игры болельщики наблюдали в последнюю минуту второго тайма, когда судья назначил пенальти после грубого нарушения со стороны непальцев.

Игры чемпионата мира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" проходят с 11 по 16 мая на стадионе "Сапсан-Арена" в Москве. Организаторы международных соревнований — компания "Мегафон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children. Команда Узбекистана участвует в соревнованиях впервые.