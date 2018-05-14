Путин и Трамп померились лимузинами

Американские журналисты провели сравнительный анализ представительских автомобилей, на которых ездят российский и американский президенты.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Журнал Newsweek провел сравнение между автомобилем проекта "Кортеж" российского президента Владимира Путина и лимузином Cadillac главы США Дональда Трампа.

"Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом установились весьма интересные отношения, которые часто противоречат традиционной внешней политике США. При этом они удивляют мир. Но если есть что-то, что объединяет Кремль и Белый дом, так это их любовь к высококлассным лимузинам", — пишет Том О'Коннор.

Говоря о российском автомобиле, Newsweek подчеркивает его сходство с британскими люксовыми лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

Пресс-служба Президента РФ Автомобиль Aurus кортежа президента РФ

Трамп унаследовал фирменный автомобиль по прозвищу "Зверь" от своего предшественника Барака Обамы.

JIM WATSON / AFP Автомобиль президента США Дональда Трампа

Отмечается, что двигатель V8 в Cadillac не такой мощный, как V12 в новом лимузине Путина. При этом "Зверь" весит на полторы тонны больше, чем "Кортеж".

В заключение журналист отмечает, что вскоре ожидается выход новой версии американского президентского лимузина и "Россия вряд ли долго будет оставаться впереди".