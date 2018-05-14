Глава Мажилиса Казахстана обсудил взаимодействие с послом Узбекистана

Нурлан Нигматуллин поздравил дипломата со вступлением в должность и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин встретился с послом Узбекистана в республике Саидикрамамом Ниязходжаевым, сообщает пресс-служба ведомства.

"Спикер Мажилиса поздравил дипломата с вступлением в должность и выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахстанско-узбекистанских отношений, в том числе и на межпарламентском уровне", — уточняется в сообщении.

Сегодня, благодаря совместной работе, основанной на взаимопонимании лидеров двух государств, налажен интенсивный политический диалог, эффективно развивается многоплановое взаимодействие, считает Нурлан Нигматулин.

Ниязходжаев в свою очередь отметил динамику казахстанско-узбекистанских отношений. По его словам, за последнее время они вышли на новый уровень стратегического партнерства.

На прошлой неделе о более тесном сотрудничестве договорились представители МВД двух стран. Они создадут координационную группу для двустороннего партнерства по различным вопросам оперативно-служебной деятельности.