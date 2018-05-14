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Центральная часть города Дели

Туристический потенциал Узбекистана обсудили в исламском центре в Дели

© Sputnik / Виталий Савельев
В мире
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Представители республики презентовали индийской стороне программу "зиёрат-туризма".

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Индийском центре исламской культуры в Дели презентовали программу "Зиёрат-туризм в Узбекистане", сообщает информационное агентство "Жахон".

"В мероприятии, организованном посольством страны в Индии совместно с представительством НАК "Узбекистон хаво йуллари" в Дели и Индийским центром исламской культуры, приняли участие представители бизнес- и религиозных кругов, туристических агентств, члены общества дружбы "Узбекистан-Индия", а также СМИ", — уточняется в сообщении.

Участники мероприятия познакомились с наследием культуры узбекского народа и исламскими святынями. Гости особо отметили многовековые связи Узбекистана и Индии и выразили надежду на расширение туристического обмена.

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Напомним, что накануне Государственный комитет по развитию туризма, Комитет по делам религий Узбекистана и Управления по делам религий Турецкой Республики подписали меморандум о сотрудничестве в развитии "зиёрат-туризма".

Зиёрат-туризмом в странах Центральной Азии называют посещение святынь ислама.

Теги:
ислам, посольство, Туризм, Дели, Туризм



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