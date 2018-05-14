Туристический потенциал Узбекистана обсудили в исламском центре в Дели

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Индийском центре исламской культуры в Дели презентовали программу "Зиёрат-туризм в Узбекистане", сообщает информационное агентство "Жахон".
"В мероприятии, организованном посольством страны в Индии совместно с представительством НАК "Узбекистон хаво йуллари" в Дели и Индийским центром исламской культуры, приняли участие представители бизнес- и религиозных кругов, туристических агентств, члены общества дружбы "Узбекистан-Индия", а также СМИ", — уточняется в сообщении.
Участники мероприятия познакомились с наследием культуры узбекского народа и исламскими святынями. Гости особо отметили многовековые связи Узбекистана и Индии и выразили надежду на расширение туристического обмена.
Зиёрат-туризмом в странах Центральной Азии называют посещение святынь ислама.