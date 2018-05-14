Усманов занял восьмую строчку в списке богатейших людей Британии

Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала в мае газета Sunday Times, в него вошли 16 выходцев из бывшего Советского Союза.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Российский предприниматель и меценат узбекского происхождения Алишер Усманов в мае занял восьмую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей Великобритании, опубликованного газетой Sunday Times.

Всего в списке 16 выходцев из бывших стран Советского Союза, среди них сэр Лен Блаватник, чье состояние издание оценивает в 20,6 миллиарда долларов, Роман Абрамович с состоянием в 12,6 миллиарда долларов, Евгений Шиндлер с полутора миллиардами долларов.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Алишер Усманов опустился на 5 строчек рейтинга Forbes

В конце апреля Алишер Усманов также занял 10-ю строчку рейтинга Forbes. Это на пять позиций выше прошлогодних показателей.

На сегодня состояние основателя USM Holdings составляет 12,5 миллиарда долларов.

Усманов — выходец из города Чуст Узбекской ССР. Он родился 9 сентября 1953 года. С 2000 по 2014 год занимал пост генерального директора дочерней компании "Газпрома".