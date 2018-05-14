18:43 14 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Путин встретился с новым премьером Армении Николой Пашиняном

Путин встретился с новым премьером Армении Николом Пашиняном

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
Получить короткую ссылку
173 0 0

Российский лидер заявил о позитивной динамике развития двусторонних отношений, встреча прошла в Сочи.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник провел в Сочи встречу с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости.

Лидер России подчеркнул, что в последнее время примерно на 25% вырос товарооборот между странами и опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении. Он считает это очень хорошей динамикой.

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании Армении (8 мая 2018). Еревaн
© Sputnik / Aram Nersesyan
Никол Пашинян стал премьером Армении

Пашинян, в свою очередь, выразил надежду на развитие отношений с Москвой в военно-технической сфере и отметил, что в Армении никто никогда не ставил под сомнение стратегическую важность партнерства двух государств. Новое правительство настроено дать новый импульс этим отношениям в торгово-экономической и политической областях.

Лидера Оппозиционной партии Никола Пашиняна избрали на должность премьер-министра Армении 8 мая после серии масштабных протестов в Ереване. Во втором туре очередных выборов за него отдали голоса 59 депутатов. Ранее митингующие выступали против избрания экс-президента Сержа Саргсяна. Он ушел в отставку 23 апреля.

По теме

Выборы премьера в Армении назначили на 1 мая
Теги:
Премьер-министр, Владимир Путин, Сочи, Армения, Россия, Дипломатия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото казахстанских женщин-полицейских
    Знакомое лицо

    Зачем Казахстану нужно создание собственной системы распознавания лиц, рассказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики.

  • Бывший премьер-министр Сапар Исаков. Архивное фото
    Остались вопросы

    Экс-премьер Кыргызстана Сапар Исаков рассказал, о чем его допрашивали в ГКНБ более трех часов и почему попросили прийти повторно.

  • Контрольно пропускной пункт на границе с Кыргызстаном
    Сбились с пути

    Пограничный наряд Таджикистана нарушил границу и едва не спровоцировал конфликт на кыргызско-таджикском участке госграницы.

  • Мир Мухаммед Алиев
    Вспоминая о войне

    В 1941 году Мир Мухаммед ушел на войну добровольцем, получил контузию, вернулся на фронт, дошел до Берлина и успел посидеть в кресле Адольфа Гитлера.

  • Снаряд времен ВОВ, архивное фото
    Эхо войны

    Снаряд времен Великой Отечественной войны со взрывателем нашли в центре Минска во время строительных работ.

  • Эмилия Терзян-Хагба
    Все флаги в гости…

    Государственный флаг Абхазии должен занять место среди остальных флагов на фестивале "Музыка мира" в Израиле - таким было условие участия абхазской скрипачки.

  • Министр Диаспоры Армении Мхитар Айрапетян
    Дорога домой

    Население Армении может достичь четырех миллионов человек. Новый министр диаспоры республики рассказал, что нужно сделать, чтобы люди возвращались домой.

  • Артис Пабрикс
    Все ради Латвии

    Почему евродепутат от Латвии Артис Пабрикс готов рискнуть миром между Россией и НАТО ради присоединения Швеции и Финляндии к альянсу.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Битва компроматов

    Новый скандал заполнил все литовские СМИ, которые получили копию секретной записки Департамента госбезопасности Сейму о влиянии бизнеса на политиков.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Деньги в мусор

    Ежегодно Национальный банк Молдовы (НБМ) вынужден заменять 60 миллионов банкнот из-за высокой степени их износа.

  • Крыши средневековых домов и шпиль церкви Нигулисте
    Эстонский связной

    Сотрудник британских спецслужб Сергей Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встречался с сотрудниками местных спецслужб.

  • Запорожец ZERO
    Чудо автопрома

    Тюнингованный автомобиль "Запорожец" из Владикавказа занял третье место на чемпионате Европы по автозвуку, мультимедиа и тюнингу в австрийском Зальцбурге.

  • Архивное фото казахстанских женщин-полицейских
    Знакомое лицо

    Зачем Казахстану нужно создание собственной системы распознавания лиц, рассказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики.

  • Бывший премьер-министр Сапар Исаков. Архивное фото
    Остались вопросы

    Экс-премьер Кыргызстана Сапар Исаков рассказал, о чем его допрашивали в ГКНБ более трех часов и почему попросили прийти повторно.

  • Контрольно пропускной пункт на границе с Кыргызстаном
    Сбились с пути

    Пограничный наряд Таджикистана нарушил границу и едва не спровоцировал конфликт на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Красная дорожка перед премьерой фильма Лето на 71-м Каннском кинофестивале (9 мая 2018). Канны, Франция
Дневник Канн. Лица, образы, наряды...
СПУТНИК_Драка сурков на дороге
Бокс пушистых грызунов: в Китае сурки устроили драку посреди дороги
Дети — главные жертвы войны в Сирии
Дети — главные жертвы войны в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054