Путин встретился с новым премьером Армении Николом Пашиняном

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник провел в Сочи встречу с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости.

Лидер России подчеркнул, что в последнее время примерно на 25% вырос товарооборот между странами и опережающими темпами растут поставки сельхозпродукции из Армении. Он считает это очень хорошей динамикой.

© Sputnik / Aram Nersesyan Никол Пашинян стал премьером Армении

Пашинян, в свою очередь, выразил надежду на развитие отношений с Москвой в военно-технической сфере и отметил, что в Армении никто никогда не ставил под сомнение стратегическую важность партнерства двух государств. Новое правительство настроено дать новый импульс этим отношениям в торгово-экономической и политической областях.

Лидера Оппозиционной партии Никола Пашиняна избрали на должность премьер-министра Армении 8 мая после серии масштабных протестов в Ереване. Во втором туре очередных выборов за него отдали голоса 59 депутатов. Ранее митингующие выступали против избрания экс-президента Сержа Саргсяна. Он ушел в отставку 23 апреля.