Владимир Путин откроет Крымский мост 15 мая

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в церемонии открытия Крымского моста, сообщает пресс-служба Кремля.

© Sputnik / Alexey Malgavko Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыли в Керчи

Глава государства намерен ознакомиться с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к обеспечению транспортного перехода через Керченский пролив.

Автомобильное движение запустят 16 мая, а накануне состоится торжественное открытие моста. Ожидается проезд строительной техники и участие строителей из разных регионов страны, а также ведущих специалистов отрасли — участников БАМ, подготовки к Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Ранее в понедельник сообщалось об открытии движения по путепроводу к Крымскому мосту из Керчи. На объекте предусмотрены четыре остановки общественного транспорта и тротуар для пешеходов.

Строительство Крымского моста началось в 2014 году. Согласно первоначальному проекту, правительство планировало запустить движение автомобилей по мосту в декабре 2018 года, но строители заявили, что работают с опережением графика и готовы открыть движение уже в мае.