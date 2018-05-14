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Борцы Узбекистана на международном турнире по вольной, женской и греко-римской борьбе

Узбекские борцы получили путевки на юношескую Олимпиаду в Аргентине

© НОК Узбекистана
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Всего спортсмены выиграли четыре квоты, три в греко-римской и одну в вольной борьбе.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Молодые борцы из Узбекистана завоевали на лицензионном чемпионате Азии в Ташкенте четыре путевки на Олимпийские игры в Аргентине, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

"В греко-римском стиле Асилбек Нематов (-60кг), в женской борьбе Шохида Ахмедова (-49кг) и Светлана Окназарова (-73кг), в вольной борьбе Умиджон Жалолов (-48кг) стали участниками III летних Юношеских Олимпийских игр", — уточняется в сообщении на сайте.

На сегодня спортсмены из Узбекистана завоевали 19 лицензий для участия в Олимпийских играх в Аргентине, из них 3 — в тяжелой атлетике, 3 — в гребле на байдарках и каноэ, 2 — в академической гребле, 1 — в конкуре. Также в соревнованиях примут участие по одному представителю гимнастики, акробатики, тхэквондо, бокса и художественной гимнастики.

Юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября в аргентинском Буэнос-Айресе.

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Теги:
борьба, Аргентина, Узбекистан, Борьба



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