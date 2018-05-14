ЦБ ожидает годовую инфляцию в России в мае в 2,4 процента

Согласно данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 2,4%, в Узбекистане инфляция в марте составила 1,1%.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в мае на уровне 2,3-2,4%.

"В мае у нас прогноз 2,3-2,4% год к году", — сообщил РИА Новости глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

Согласно данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 2,4%. В Узбекистане инфляция составила 2,7% в первый месяц 2018 года.

Товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана подорожали в среднем на 2,7%, в том числе продовольственные товары подорожали на 3,5%, непродовольственные товары — на 2,3% и услуги — на 1,4%, сообщает Государственный комитет по статистике.

При этом в январе 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 0,8%, в том числе продовольственные товары — на 1,2%, непродовольственные товары и услуги — на 0,6%.

Основным инфляционным фактором в январе 2018 года стало повышение цен на продовольствие. Наиболее ощутимо подорожал рис — на 7,5% за месяц, молоко — на 5,4%, охлажденная рыба — на 4,8%, сливочное масло — на 4,4%.