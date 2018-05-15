В секторе Газа при столкновении с израильской армией погибло 59 палестинцев

Боевые действия в Газе активизировались на волне возмущения в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Жертвами столкновения с израильской армией на границах сектора Газа стали 59 палестинцев, среди них восьмимесячная девочка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения автономии.

Столкновения в Газе активизировались на волне возмущения в связи с переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник и было приурочено к 70-летию израильской государственности.

Трамп: настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля

В ответ на беспорядки израильские военные атаковали наиболее агрессивные участки протеста. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что огонь был открыт в целях самозащиты.

© Sputnik / Ахмет Абед Акции протеста на границе сектора Газа и Израиля

По информации Министерства обороны Израиля, в акциях на 12 участках границы участвовали 35 тысяч человек. Демонстранты кидали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались разрушить пограничные заграждения.