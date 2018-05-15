14:33 15 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
В Нарынском районе состоялось собрание актива

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в США

Пресс-служба президента Узбекистана
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (14)
43331

Он встретится с американским лидером Дональдом Трампом, главы двух государств намерены подписать совместное заявление "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев утром во вторник отбыл в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом, сообщает портал "Народное слово".

Глава государства намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Сначала будут проведены переговоры в узком кругу, затем — в расширенном. Они обсудят вопросы сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов
Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Комил Алламжонов рассказал о деталях визита Мирзиёева в США

Самолет Шавката Мирзиёева приземлится в 17:00 в аэропорту Эндрюс в Вашингтоне. Его встретят представители руководства Госдепа США и другие официальные лица.

Ранее пресс-секретарь президента Комил Алламжонов рассказал о деталях поездки Мирзиёева в США. В ходе визита планируется подписание свыше 40 документов, среди которых совместное заявление "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

Также главы Узбекистана и США планируют достичь других соглашений на общую сумму 8,5 миллиарда долларов.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Всемирного банка, сенаторами и конгрессменами страны.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (14)

По теме

Шавкат Мирзиёев начинает свой первый визит в США
Теги:
президент Узбекистана, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, США, Дипломатия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Названы победители конкурса красоты Miss Caspian 2018
    Красота по-каспийски

    Названы победители конкурса красоты Miss Caspian 2018: местные и зарубежные представители моды выбрали лучших азербайджанских моделей.

  • Шенгенская виза, архивное фото
    Окно в Европу

    Беларусь может договориться об упрощении визового режима с Евросоюзом до конца этого года, заявили в МВД республики.

  • Константин Тужба
    Абхазский гамбит

    Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба рассказал, почему в республике растет потребность в шахматных соревнованиях среди детей.

  • Акция протеста у здания РПА (11 апреля 2018). Ереван
    Мы остаемся!

    Министерство финансов Армении опровергает сообщения СМИ о массовых увольнениях в ведомстве.

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Латвийский выбор

    Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Латвией, но Рига делает все, чтобы не быть мостом между Западом и Востоком, заявил российский посол Евгений Лукьянов.

  • Линии электропередачи, архивное фото
    Борьба с зависимостью

    По мнению экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, энергетические проекты Москвы могут оставить балтийскую республику зависимой от России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Красная дорожка перед премьерой фильма Лето на 71-м Каннском кинофестивале (9 мая 2018). Канны, Франция
Дневник Канн. Лица, образы, наряды...
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровской крае
Сквозь пламя и дым: поезд под Хабаровском проехал через лесной пожар
Дети — главные жертвы войны в Сирии
Дети — главные жертвы войны в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054