Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в США

Он встретится с американским лидером Дональдом Трампом, главы двух государств намерены подписать совместное заявление "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев утром во вторник отбыл в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом, сообщает портал "Народное слово".

Глава государства намерен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Сначала будут проведены переговоры в узком кругу, затем — в расширенном. Они обсудят вопросы сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Фото: пресс-служба президента Узбекистана Комил Алламжонов рассказал о деталях визита Мирзиёева в США

Самолет Шавката Мирзиёева приземлится в 17:00 в аэропорту Эндрюс в Вашингтоне. Его встретят представители руководства Госдепа США и другие официальные лица.

Ранее пресс-секретарь президента Комил Алламжонов рассказал о деталях поездки Мирзиёева в США. В ходе визита планируется подписание свыше 40 документов, среди которых совместное заявление "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства".

Также главы Узбекистана и США планируют достичь других соглашений на общую сумму 8,5 миллиарда долларов.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Всемирного банка, сенаторами и конгрессменами страны.