В Белом доме пошутили над умирающим Маккейном

Представитель Белого дома неудачно пошутила над больным раком мозга сенатором Джоном Маккейном, чем вызвала волну критики в свой адрес.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Специальный помощник президента США Келли Сэдлер на внутреннем совещании отпустила неудачную шутку в отношении больного раком сенатора Джона Маккейна, передает РИА Новости.

Во время обсуждения вопроса о назначении главой ЦРУ Джины Хаспел Сэдлер заявила, что позицию республиканца можно не учитывать, поскольку он "все равно умирает".

Присутствующие на встрече не оценили такой юмор и высказали свое неодобрение.

После таких скандальных высказываний советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что теперь в Белом доме могут произойти кадровые изменения.

Родственники сенатора раскритиковали автора высказывания, а его дочь призвала Белый дом уволить Сэдлер.

Напомним, в июле прошлого года у сенатора Маккейна диагностировали агрессивную форму рака мозга. Тогда же 81-летний политик перенес операцию в этой связи. С декабря 2017 года он не принимает непосредственного участия в работе сената, оставаясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.

Sputnik Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна

Маккейн известен как критик Дональда Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях.

Недавно газета New York Times сообщила, что родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.