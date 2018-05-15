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Американский эксперт и политолог Фредерик Старр

Американский политолог издал книгу об Узбекистане

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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (14)
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Фредерик Старр - специалист по странам Центральной Азии, СНГ и России, занимается историческими процессами и хорошо осведомлен о событиях в Узбекистане, написал более 20 книг.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Соединенных Штатах Америки вышла книга "Новый облик Узбекистана" политолога, специалиста по Центральной Азии Фредерика Старра, сообщает портал "Народное слово".

Основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Совете американской внешней политики профессор Старр в своей новой работе рассмотрел новейшую историю Республики Узбекистан. Особое внимание он уделил событиям 2017 года, который считает периодом динамичного развития всех сфер.

По словам Старра, многие зарубежные эксперты восхищены интенсивным развитием страны, прогрессом в социально-экономической, правовой и международных сферах, однако не все понимают их смысл.

В книге профессор стремился изложить события объективно и избежать оценок. Он успел изучить сотни нормативных документов, указов и постановлений президента, а также собрать комментарии экспертов со всего мира. Выход работы приурочен к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США.

Утром во вторник глава государства отбыл в Вашингтон, самолет приземлится около 17:00. В ходе визита Шавкат Мирзиёев намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, они подпишут совместное заявление "Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства", а также более 40 других документов о сотрудничестве.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (14)

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Теги:
внешняя политика, научные исследования, США, Научно-популярная литература



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