Мирзиёев направил главе Индонезии соболезнования в связи с терактом

Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня. В воскресенье в результате тройного теракта в Сурабае погибли 11 человек, еще 40 пострадали.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с террористическим актом в городе Сурабая.

Ранее газета The Jakarta Post сообщила, что при взрыве у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии погибли семь человек.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.

​Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня. В воскресенье в результате тройного теракта в Сурабае погибли 11 человек, еще 40 пострадали.

Как пишет РИА Новости, первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии, второй — в протестантской церкви на улице Дипонегоро, третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно.

Атаки совершили шестеро членов одной семьи — отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери, которым было девять и 12 лет.

В тот же день через несколько часов в жилом доме в индонезийском городе Сидоарджо провинции Восточная Ява взорвалось самодельное взрывное устройство. Погибли три человека.