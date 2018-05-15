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Взрыв в Индонезии. 14 мая 2018 года

Мирзиёев направил главе Индонезии соболезнования в связи с терактом

REUTERS / Beawiharta
В мире
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Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня. В воскресенье в результате тройного теракта в Сурабае погибли 11 человек, еще 40 пострадали.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с террористическим актом в городе Сурабая.

Ранее газета The Jakarta Post сообщила, что при взрыве у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии погибли семь человек.

​Этот взрыв стал четвертым в городе за два дня. В воскресенье в результате тройного теракта в Сурабае погибли 11 человек, еще 40 пострадали.

Как пишет РИА Новости, первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии, второй — в протестантской церкви на улице Дипонегоро, третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно.

Атаки совершили шестеро членов одной семьи — отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери, которым было девять и 12 лет.

В тот же день через несколько часов в жилом доме в индонезийском городе Сидоарджо провинции Восточная Ява взорвалось самодельное взрывное устройство. Погибли три человека.

Теги:
теракт, Взрыв, Индонезия, Узбекистан



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