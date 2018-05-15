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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ)

Сотрудники СБУ в Киеве ворвались в офис РИА Новости Украина

© Sputnik / Стрингер
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Ранее стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь, сообщает РИА Новости.

Люди в форме с надписью СБУ позвонили в офис во вторник утром. По словам очевидцев, они видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис РИА Новости Украина. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь.

Ранее стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Это произошло на улице рядом с его домом.

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МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева в отношении СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

Теги:
Украина, Киев, Свобода СМИ, Арест и задержание



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