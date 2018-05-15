Нравится - плати: Instagram введет лимиты на лайки

Разработчики начали тестировать лимиты на количество сердечек, чтобы донести до пользователей, что лайк - это одобрение или похвала, а не просто "сердечко".

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Социальная сеть Instagram вскоре может сделать платными лайки.

В настоящее время пользователи уже начали жаловаться на то, что в приложении часто происходят сбои, которые не дают просматривать ленту с фотографиями и поставить подписчикам лайки.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Instagram собирается платить пользователям за контент

По информации пользователей, когда пытаешься поставить лайк под то или иное фото, приложение выдает ошибку: "Действие заблокировано, извините, попробуйте позже". Известно, что разработчики приложения пытаются тестировать лимиты на лайки, пишет "ФедералПресс".

Сервис теперь принимает большое количество лайков за так называемый мусор, поэтому пытается ограничить количество проставленных "сердечек" на фотографиях.

Разработчики таким образом намерены донести до пользователей ту мысль, что лайк это не просто "сердечко", а одобрение или похвала того или иного действия.

Социальная сеть должна проанализировать среднюю суточную дозировку каждого пользователя, а потом незаметно ее уменьшать, чтобы через какое-то время ввести общий, универсальный лимит.

Кроме того, планируется сделать лайки платными. Предполагается, что вскоре Instagram будет работать по такому принципу: хочешь больше лайков — плати. Здесь можно провести аналогию с соцсетью "Одноклассники", где платная оценка фотографии (пятерка с плюсом) долгое время была признаком явной симпатии.