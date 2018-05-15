Жителю Китая два пирожка обошлись в 23 тысячи долларов

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Житель китайского города Чжэнчжоу по ошибке купил в уличном ларьке два пирожка-баоцзы за 147 тысяч юаней (свыше 23 тысяч долларов) и не заметил этого. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина воспользовался системой электронных платежей Alipay. Вероятнее всего, произошел сбой программы, однако китаец не обратил внимания на пропажу крупной суммы со своего счета.

Зато наличие слишком большой выручки обнаружил продавец баоцзы, который составлял месячный отчет. Он сразу проинформировал об этом своего начальника, и за честность его наградили премией в пять тысяч юаней (около 800 долларов).

Руководство сети ларьков связалось с полицией и сообщило о случившемся. Продавец обратился в СМИ за помощью в поисках покупателя. В результате сотрудники компании Alipay нашли его и рассказали об ошибке и о том, что лишнюю сумму ему вернут. При этом покупатель по фамилии Хань сначала не поверил и принял их за пранкеров.

На прошлой неделе в местном полицейском участке невнимательному покупателю вернули всю сумму.