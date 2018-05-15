Юристы Telegram обжаловали блокировку, она не вступила в силу

Специалисты отправили жалобу по почте, она считается подданной в день сдачи.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Блокировка Telegram до сих пор не вступила в силу, так как юристы мессенджера успели отправить по почте жалобу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международной правозащитной группы "Агора" Дмитрия Колбасина.

Ранее отметка о вступлении в силу появлялась на сайте Таганского суда, но по закону, если жалоба отправлена вовремя, то суд обязан принять ее к рассмотрению.

© Flickr / Ervins Strauhmanis Telegram начал тестировать работу сервиса для хранения паспортных данных

Апелляционная жалоба опирается на ряд доводов, среди них — заявление подано неуполномоченным лицом, суд нарушил процессуальный порядок и допустил нарушения принципа состязательности.

Напомним, что решение о блокировке мессенджера Telegram Таганский суд Москвы вынес 16 апреля, это связано с отказом владельцев передать ФСБ ключи шифрования. В конце апреля Арбитражный суд принял первый иск от бизнесмена из-за блокировки сторонних ресурсов.