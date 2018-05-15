Москва отреагировала на ситуацию с РИА Новости Украина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет "меры взаимности", а глава МИД сообщил о намерениях потребовать освобождения российских журналистов.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Кремль, Министерство иностранных дел России и Союз журналистов во вторник днем отреагировали на ситуацию с захватом РИА Новости Украина в Киеве и задержанием российского журналиста Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мерам взаимности в ответ на действия СБУ, но пока в Кремле ждут более детальной информации. Также он отметил, что Москва решительно осуждает действия украинских силовиков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия, безусловно, намерена требовать освободить своих граждан, а также назвал ситуацию "неудивительной". По его словам, сейчас ведомство разбирается в деталях произошедшего.

© Sputnik / Стрингер Сотрудники СБУ в Киеве ворвались в офис РИА Новости Украина

Ранее МИД РФ призвал ОБСЕ и Совет Европы осудить направленную против российских СМИ политику Киева.

Кроме того, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал власти Украины немедленно освободить Кирилла Вышинского, а главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что инцидент мог стать местью Киева за Крымский мост, который готовится к открытию 15 мая.

Напомним, что утром во вторник сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости Украина, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Ранее стало известно о задержании журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.