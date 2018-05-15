Делегация во главе с губернатором Борисом Дубровским отправилась в республику во вторник, программа продлится до 19 мая.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Во вторник в Узбекистане стартуют Дни Челябинской области, в республику отправилась делегация региона во главе с губернатором Борисом Дубровским, сообщает его пресс-служба.

"Программа деловой поездки насыщенная — запланировано свыше 25 мероприятий. Цель визита — расширение возможностей для сотрудничества между Узбекистаном и Челябинской областью, развитие совместных проектов", — отмечается на сайте.

Среди гостей — представители органов государственной власти области и более 35 предприятий, в том числе Златоустовского машиностроительного завода и компании "Крановые технологии".

© Sputnik / Владимир Федоренко Дни Челябинской области пройдут в Узбекистане в мае

В первый день визита делегация посетит Самаркандскую область, планируется обсудить возможности экспорта металлургической и машиностроительной продукции.

В среду представители Челябинской области проведут цикл встреч и переговоров в Ташкенте, а 17 мая в рамках программы откроются бизнес-форум и торговый дом Южного Урала в Узбекистане.

В пятницу южноуральская делегация будет работать в Намангане.

Дни Челябинской области продлятся до 19 мая.