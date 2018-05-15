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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Дмитрий Песков назвал открытие Крымского моста символичным

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Самым первым по новому объекту проедет президент России Владимир Путин, он же откроет движение.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России рассказал о ходе открытия Крымского моста, сообщает РИА Новости.

По его словам, первым человеком, который проедет по мосту, станет Владимир Путин, он же откроет движение.

Песков назвал этот день, 15 мая, чрезвычайно важным и с практической, и с символической точки зрения.

Также пресс-секретарь добавил, что многие не верили в реализацию столь амбициозного проекта, но Владимиру Путину удалось довести его до конца.

Крымский мост
© Sputnik /
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Открытие Крымского моста

Днем президент России продолжил работу в Сочи, открытие началось около 14:00. Путин планирует не только осмотреть мост и открыть движение, но и посетить центр управления моста и выступить перед рабочими, которые собрались во вторник на митинг в честь знаменательного дня.

Реализация проекта по строительству крупнейшего в Европе моста началась в 2014 году. По первоначальному проекту планировалось запустить движение в декабре 2018 года, но строителям удалось завершить все работы раньше назначенного срока.

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Теги:
крымский мост, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Крым, Торжественное мероприятие



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