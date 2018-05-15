Владимир Путин открыл Крымский мост

Он лично проехал за рулем КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытывали мост на прочность.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл Крымский мост, сообщает РИА Новости. Он лично сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 30 десятков грузовиков, которые специально использовали для испытания прочности моста.

Владимир Путин поздравил собравшихся строителей и назвал открытый во вторник первый участок самой важной частью моста.

"Не сомневаюсь, что у вас получится к осени запустить грузовую часть и закончить через год железнодорожную часть", — отметил президент.

Ранее Путин посетил Единый центр управления дорожным движением и ознакомился с готовностью всех служб к началу транспортного потока через Керченский пролив.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Дмитрий Песков назвал открытие Крымского моста символичным

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал открытие Крымского моста символичным, а день — знаменательным.

Мост соединяет Крым и Краснодарский край, он стал самым протяженным в Европе — 19 километров. Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей.

Пропускная способность перехода — 47 пар поездов в сутки и 40 тысяч автомобилей. Движение запустят уже 16 мая. Поезда поедут по мосту позже — в 2019 году.

Распоряжение президента о начале строительства моста вышло в апреле 2014 года. Работы стартовали в начале 2016 года. Одна из особенностей проекта в том, что мост выходит из земли или воды (в зависимости от участка) вверх одновременно по всей длине.

В августе прошлого года в России провели опрос о названии нового масштабного проекта. Было выбрано имя "Крымский мост".