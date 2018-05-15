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Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на захват в Киеве

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
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СБУ планирует допросить 20 человек, пока журналисты проходят в качестве свидетелей. Обыск в киевском офисе закончен.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала вероятный ответ России на захват в Киеве представительства РИА Новости и задержание руководителя портала Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

Она выразила надежду на ответ России и отметила, что ей сложно прогнозировать, так как она не политик.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселёв
© Sputnik / Владимир Трефилов
Киселёв о вторжении СБУ в офис РИА Новости Украина: бандитское нападение

Также Симоньян считает, что произошедшее можно назвать местью Киева за открытие крупнейшего в Европе объекта — Крымского моста.

Ранее сообщалось, что на связь перестал выходить глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин. Фото его документов опубликовал на странице в Facebook генеральный прокурор Украины Луценко.

Во вторник утром в офис РИА Новости Украина в Киеве ворвались сотрудники СБУ. Они провели обыск и планируют допросить более 20 человек.

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Теги:
СБУ, РИА Новости, Маргарита Симоньян, Украина, Политический кризис



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