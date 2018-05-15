Гражданин Узбекистана спрятал наркотики в носках

Запрещенные вещества нашла служебная собака на таможенном посту "Тажен" в Казахстане.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На таможенном посту "Тажен" в Казахстане служебная собака обнаружила наркотики в носках гражданина Узбекистана, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

"Судом установлено, что подсудимый в марте этого года выехал из города Санкт-Петербурга Российской Федерации через Российско-Казахстанскую границу в направлении Узбекистана. В ходе проведения таможенного контроля сотрудниками таможенного поста "Тажен" с использованием служебно-разыскной собаки у С. в носках обнаружено наркотическое вещество гашиш весом 1,54 грамма", — уточняется в сообщении.

При этом Бейнеуский районный суд рассматривал дело по статье 286, части 1 в сокращенном порядке и учитывал смягчающие обстоятельства — признание вины, чистосердечное раскаяние, первая судимость.

В результате решения суда, 43-летний С. должен выплатить более 1,2 миллиона тенге за контрабанду.