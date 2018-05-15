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Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян: Бородина арестовали на Украине за работу в РИА Новости

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today в Twitter прокомментировала исчезновение главы представительства РИА Новости на Украине.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Маргарита Симоньян, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, на странице в Twitter прокомментировала исчезновение главы представительства РИА Новости на Украине.

"Генпрокурор Украины опубликовал документы нашего сотрудника, Андрея Бородина, который с утра не выходит на связь. Очевидно, он тоже арестован. За то, что у нас работал. Россиянин, между прочим. Россия-матушка, защити — ты же умеешь", — написала Симоньян.

Руководитель РИА Новости на Украине не выходит на связь с утра вторника. Генпрокурор страны Луценко опубликовал в Facebook фотографии документов, принадлежащих Андрею Бородину — его пропуска в офис "Россия сегодня", банковской карты, карты страхового свидетельства.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на захват в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости в Киеве и задержали руководителя портала Кирилла Вышинского. Они планируют допросить более 20 человек, которые пока проходят свидетелями по делу.

Ранее Симоньян также выражала надежду на то, что Россия ответит на захват офиса РИА Новости в Киеве, а генеральный директор информационного агентства Дмитрий Киселев назвал вторжение СБУ бандитским нападением.

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Теги:
РИА Новости, Маргарита Симоньян, Украина, Политический кризис



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