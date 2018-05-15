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Узбекистан договорился с Кореей об ускорении строительства технопарка

© J. Patrick Fischer
В мире
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Переговоры с южнокорейской делегацией прошли в ассоциации "Узтекстильпром", стороны обменялись мнениями о состоянии проекта.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В ассоциации "Узтекстильпром" прошли переговоры с южнокорейской делегацией об ускорении строительства Текстильного технопарка, сообщает информационное агентство "Жахон".

"Целью встречи стало обсуждение с корейскими партнерами процессов ускорения и оптимизации строительства учебно-исследовательского Текстильного технопарка в Ташкенте. Строительство зданий намечено осуществить из современных строительных и отделочных конструкций с применением энергосберегающих технологий», — отмечается в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о состоянии проекта и обсудили ряд вопросов. По итогам встречи они договорились подготовить ускоренный график работ для пуска объекта в намеченные сроки.

Напомним, что строительство узбекско-корейского технопарка на базе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности стартовало в июне 2016 года. На проект выделили примерно 15 миллионов долларов.

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Теги:
Строительство, Южная Корея, Узбекистан, Потребительские товары и услуги



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