В Малайзию вылетел новый посол Узбекистана

В среду из Ташкента отбыл вновь назначенный на эту должность Равшан Усманов, ранее он занимал пост первого председателя комитета по развитию туризма.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В среду, 16 мая, в столицу Малайзии Куала-Лумпур отбыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан Равшан Усманов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ранее Усманов занимал пост первого председателя Государственного комитета по развитию туризма, чрезвычайного и полномочного посла во Французской Республике и по совместительству работал чрезвычайным и полномочным послом в Италии и Португалии.

"До этого выпускник Бирмингемского университета (Великобритания) Университета мировой экономики и дипломатии при Министерстве иностранных дел Узбекистана Усманов возглавлял Управление МИД по сотрудничеству со странами Европы и НАТО", — также уточняется на сайте.

В феврале Узбекистан и Малайзия договорились о введении между странами безвизового режима и прямых рейсов из Ташкента в Куала-Лумпур и обратно. Посол Малайзии Дато Нораини бинти Абд Хамид обсудил с главой МИД Абдулазизом Камиловым увеличение туристического потока.