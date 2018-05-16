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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Захарова назвала заявления Киева по Крымскому мосту актом отчаяния

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
В мире
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Представитель МИД России отметила, что они делаются от "полной безнадеги" и выразила непонимание комментариев Украины.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел России, прокомментировала заявления украинской стороны по поводу открытия Крымского моста, сообщает РИА Новости.

Она назвала заявления Киева актом отчаяния и заявила, что они делаются от "полной безнадеги". Жители Крыма сами сделали такой выбор и никто не собирался жечь мосты, все собирались их только строить, также отметила Захарова.

Спикер предполагает, что украинская сторона будет рассказывать, что все подстроено.

Президент РФ В. Путин принял участие в открытии Крымского моста
© Sputnik / Григорий Сысоев
Владимир Путин открыл Крымский мост
Ранее глава Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что "незаконное строительство моста — это очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля". Он заявил, что "мост обязательно понадобится оккупантам".

Накануне президент России Владимир Путин открыл Крымский мост. Российский лидер лично сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков автомобилей, которые использовали для испытания прочности моста.

Мост через Керченский пролив — один из самых крупных в Европе, его длина составляет 19 километров.

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Теги:
крымский мост, Мария Захарова, Владимир Путин, Крым, Политический процесс



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