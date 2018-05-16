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СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина

Главу РИА Новости Украина этапировали в Херсон

© Sputnik / Стрингер
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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (8)
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Суд в среду рассмотрит меру пресечения для Кирилла Вышинского, его подозревают в государственной измене и поддержке Донбасса.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского утром этапировали в Херсон, сообщает РИА Новости.

В среду Херсонский городской суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. Сначала Вышинского доставят в управление Службы безопасности Украины, затем в зал суда.

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Кирилла Вышинского задержали накануне, власти Украины подозревают его в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

В Херсоне располагается офис украинской прокуратура "автономной республики Крым", именно она ведет дело Вышинского.

В Министерстве иностранных дел России захват украинскими силовиками офиса РИА Новости в Киеве называют произволом. Глава ведомства Сергей Лавров считает действия Киева неприемлемыми. Посольство Российской Федерации направило в МИД Украины ноту протеста.

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (8)

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Теги:
суд, РИА Новости, Украина, Информационные службы



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