Главу РИА Новости Украина этапировали в Херсон

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского утром этапировали в Херсон, сообщает РИА Новости.
В среду Херсонский городской суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. Сначала Вышинского доставят в управление Службы безопасности Украины, затем в зал суда.
В Херсоне располагается офис украинской прокуратура "автономной республики Крым", именно она ведет дело Вышинского.
В Министерстве иностранных дел России захват украинскими силовиками офиса РИА Новости в Киеве называют произволом. Глава ведомства Сергей Лавров считает действия Киева неприемлемыми. Посольство Российской Федерации направило в МИД Украины ноту протеста.