Узбекистан вошел в список стран приславших больше всего писем в Россию

Больше всего письменной корреспонденции также приходит из Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мексики, Польши и Украины.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан вошел в перечень стран, из которых в 2017 году пришло 76% всей письменной корреспонденции в Россию, передает телеканал Russia Today со ссылкой на пресс-службу "Почту России".

Кроме того, в список вошли страны бывшего Советского союза — Казахстан, Белоруссия и Украина, а также Европы — Германия, Италия, Латвия и Литва и Южной Америки (Мексика).

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Узбекистан ратифицировал протокол к уставу Всемирного почтового союза

В начале апреля Узбекистан ратифицировал протокол к уставу Всемирного почтового союза. Соответствующий документ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, его опубликовали в прессе.

Он предусматривает единую почтовую территорию для взаимного обмена почтовыми отправлениями и конкретизирует определение почтового отправления для стран, принявших устав. Ратификация способствует развитию международного сотрудничества в области почтовой связи.