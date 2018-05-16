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Отделение Почты России в Москве

Узбекистан вошел в список стран приславших больше всего писем в Россию

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
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Больше всего письменной корреспонденции также приходит из Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мексики, Польши и Украины.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан вошел в перечень стран, из которых в 2017 году пришло 76% всей письменной корреспонденции в Россию, передает телеканал Russia Today со ссылкой на пресс-службу "Почту России".

Кроме того, в список вошли страны бывшего Советского союза — Казахстан, Белоруссия и Украина, а также Европы — Германия, Италия, Латвия и Литва и Южной Америки (Мексика).

Работа почты
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Узбекистан ратифицировал протокол к уставу Всемирного почтового союза

В начале апреля Узбекистан ратифицировал протокол к уставу Всемирного почтового союза. Соответствующий документ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, его опубликовали в прессе.

Он предусматривает единую почтовую территорию для взаимного обмена почтовыми отправлениями и конкретизирует определение почтового отправления для стран, принявших устав. Ратификация способствует развитию международного сотрудничества в области почтовой связи.

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Теги:
письмо, Почта России, Узбекистан, Дипломатия



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