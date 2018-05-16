Владимир Путин одобрил новую структуру кабмина России

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду одобрил новую структуру кабинета министров России, сообщает РИА Новости.
При этом вопрос с составом кадров российского правительства пока остается открытым, а Министерство образования и науки разделили на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.
Министерство связи и массовых коммуникаций переименуют в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В мае в Москве прошла инаугурация президента Владимира Путина и на этой же неделе началось формирование нового кабинета министров. Премьер-министром снова назначен Дмитрий Медведев.