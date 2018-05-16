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Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросу развития конкуренции

Владимир Путин одобрил новую структуру кабмина России

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Однако вопрос по составу кадров правительства России пока открыт, Минобрнауки разделили на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в среду одобрил новую структуру кабинета министров России, сообщает РИА Новости.

При этом вопрос с составом кадров российского правительства пока остается открытым, а Министерство образования и науки разделили на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев
© Sputnik / Екатерина Штукина
Медведев назвал кандидатов в новый кабмин
Кроме того, структурные изменения затронули и экономический блок. Теперь торговые представительства и их недвижимость будут контролироваться Министерством промышленности и торговли. Раньше этим занималось Министерство экономического развития.

Министерство связи и массовых коммуникаций переименуют в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В мае в Москве прошла инаугурация президента Владимира Путина и на этой же неделе началось формирование нового кабинета министров. Премьер-министром снова назначен Дмитрий Медведев.

Теги:
Правительство РФ, Владимир Путин, Россия, Государственная политика



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